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FT: странам ЕС удалось договориться о потолке цен на нефть из РФ

Мир

Странам-членам Евросоюза удалось достичь договорённости по вопросу потолка цен на российскую нефть. Было решено установить его на уровне 60 долларов за баррель после того, как добро на эту цену дала наконец и Польша. Информация об этом появилась в издании Financial Times.

FT: странам ЕС удалось договориться о потолке цен на нефть из РФ

"Государства-члены ЕС согласились установить потолок в 60 долларов на мировые закупки российской нефти после того, как Польша отказалась от своих возражений", — сказано в сообщении.

До этого Варшава решительно возражала против потолка цены в 60 долларов, желая снизить его в два раза.

Теперь, когда соглашение достигнуто, ЕС начнёт письменную процедуру одобрения сделки, сообщил посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось. Представитель Польши объяснил, что достигнутая договорённость предусматривает пересмотр цены, зафиксировав её потолок на на отметке в 5% ниже рыночной стоимости.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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