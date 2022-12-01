Эксперт: ничего Западу не продадим, даже если он поднимет потолок цен в два раза

Европейская Комиссия предложила потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель (около 160 литров).

А как это скажется на российской экономике, и на экономике европейской, рассказал заместитель председателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов.

"У европейской экономики не будет российской нефти, они будут дальше жить без российской нефти. А, соответственно, мы свою нефть не будем поставлять ни одной стране мира, которая устанавливает ценовые потолки. Соответственно, европейские потребители нефти будут ее перекупать по более дорогой цене и, видимо, подделывать финансовые документы и попадать на внутреннее подозрение в уклонении от налогов", — прогнозирует эксперт.

А Россия будет развивать взаимовыгодные отношения по той цене, которая может быть выше, может быть ниже, но, в любом случае, не будет нарушать принципы взаимовыгодной и взаимоуважительной внешней торговли.

"Мы вообще никакое решение не примем от них, даже если они 120 установят потолок, в два раза больше. Мы исходим из того, что во внешней торговле не может быть диктат с одной стороны по поводу того, как себя вести стране-поставщику, компании-поставщику и компании-потребителю. Они этот еврокоммунизм себе могут засунуть куда подальше", — подытожил Наумов.

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