Эксперт: если суд будет честным — иск Uniper против "Газпрома" ничтожен

Uniper подал в суд на "Газпром" из-за убытка в 11,6 млрд евро после недопоставок газа.

А какие перспективы у этого иска, в беседе с Pravda.Ru объяснил юрист, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Он отметил, что арбитражное разбирательство, в отличие от межгосударственных судов, таких как, например, ЕСПЧ или Международный уголовный суд или, например, уголовный суд ООН, арбитражные суды в данном случае являются более объективными и более тщательно рассматривающими споры между коммерческими субъектами или между представителями государственных компаний отдельных стран и, соответственно, частных компаний отдельных стран.

"Газпром" признаёт юрисдикцию международных коммерческих арбитражей, стокгольмский, например, или лондонский. И, соответственно, "Газпром" будет действовать в правовом поле, будет отвечать на требования, точнее, возражения будет давать на исковое заявление Uniper. Но предсказать сейчас, конечно, перспективу дела сложно, с точки зрения того, что, во-первых, надо смотреть содержание искового заявления, которое подано Uniper, во-вторых, какие возражения будет давать "Газпром", — отметил аналитик.

Но общий контекст будет заключаться в том, что немецкая компания будет требовать возмещения убытков из-за недопоставки газа, а "Газпром", соответственно, будет говорить о том, что эти убытки, во-первых, возникли не по его вине, то есть здесь ключевой вопрос будет в том, чья вина в том, что потребители не получили газ, подчеркивает юрист.

По его словам, если суд будет рассматривать дело беспристрастно, то, конечно же, он должен признать правоту "Газпрома", и что требования Uniper на почти 12 миллиардов евро являются неправомерными. Будем надеяться, что суд возьмёт неполитическую сторону вопроса, и будет честным, подытожил Семеновский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.