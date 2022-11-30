Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Философ Варава об идеологии ЛГБТ: "Она принесёт ещё немало вреда"
Марков о взрыве в посольстве Украины: Дело рук левых радикалов
На Украине заявили, что энергосистема страны не подлежит полному восстановлению
Зеленский заявил, что конфликт на Украине завершится, когда этого захочет Россия
Фитнес-тренер о борьбе со стрессом: Кардиоупражнения в помощь
Загулявшая певица Слава забыла автомобиль за 18 млн в салоне
В Калининграде в общественных местах снова рекомендованы маски
Наступление на Артёмовск: 6-й имени Платова разбил позиции ВСУ
Глава министерства инфраструктуры Украины подал заявление об отставке

Эксперт: если суд будет честным — иск Uniper против "Газпрома" ничтожен

Экономика

Uniper подал в суд на "Газпром" из-за убытка в 11,6 млрд евро после недопоставок газа.

Эксперт: если суд будет честным — иск Uniper против "Газпрома" ничтожен

А какие перспективы у этого иска, в беседе с Pravda.Ru объяснил юрист, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Он отметил, что арбитражное разбирательство, в отличие от межгосударственных судов, таких как, например, ЕСПЧ или Международный уголовный суд или, например, уголовный суд ООН, арбитражные суды в данном случае являются более объективными и более тщательно рассматривающими споры между коммерческими субъектами или между представителями государственных компаний отдельных стран и, соответственно, частных компаний отдельных стран.

"Газпром" признаёт юрисдикцию международных коммерческих арбитражей, стокгольмский, например, или лондонский. И, соответственно, "Газпром" будет действовать в правовом поле, будет отвечать на требования, точнее, возражения будет давать на исковое заявление Uniper. Но предсказать сейчас, конечно, перспективу дела сложно, с точки зрения того, что, во-первых, надо смотреть содержание искового заявления, которое подано Uniper, во-вторых, какие возражения будет давать "Газпром", — отметил аналитик.

Но общий контекст будет заключаться в том, что немецкая компания будет требовать возмещения убытков из-за недопоставки газа, а "Газпром", соответственно, будет говорить о том, что эти убытки, во-первых, возникли не по его вине, то есть здесь ключевой вопрос будет в том, чья вина в том, что потребители не получили газ, подчеркивает юрист.

По его словам, если суд будет рассматривать дело беспристрастно, то, конечно же, он должен признать правоту "Газпрома", и что требования Uniper на почти 12 миллиардов евро являются неправомерными. Будем надеяться, что суд возьмёт неполитическую сторону вопроса, и будет честным, подытожил Семеновский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт Ольга Лебедева Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер
Reuters: ВС РФ используют ракеты без ядерных боеголовок для истощения ПВО ВСУ
19FortyFive: Россия скоро получит авианосец с девятью жизнями
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Последние материалы
На Украине заявили, что энергосистема страны не подлежит полному восстановлению
Зеленский заявил, что конфликт на Украине завершится, когда этого захочет Россия
Фитнес-тренер о борьбе со стрессом: Кардиоупражнения в помощь
Загулявшая певица Слава забыла автомобиль за 18 млн в салоне
В Калининграде в общественных местах снова рекомендованы маски
Наступление на Артёмовск: 6-й имени Платова разбил позиции ВСУ
Глава министерства инфраструктуры Украины подал заявление об отставке
"Новой Ивлеевой" Элджея стала 26-летняя украинка Настя Осмоловская
Блинкен: Стратегия Путина не сработала и уже не сработает
Политолог Михайленко: Польша может усилить подготовку к захвату Западной Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников