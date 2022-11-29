Молдавия просит у Приднестровья электричество из РФ: "В Румынии дорого"

Молдавское государственное предприятие Energocom объявило, что на 29 ноября не законтрактовано всё прогнозируемое покупаемое в Румынии электричество. Сейчас ожидается дефицит порядка 74 процентов, сообщает издание EADaily.

Необходимую электроэнергию, которая и так обходится республике недёшево, докупят по завышенной цене, а Кишинёв вернулся к переговорам о возобновлении работы с Молдавской ГРЭС.

Правительство Молдавии также возобновило консультации с энергогенерирующим предприятием "Интер РАО" (МолдГРЭС) в Приднестровье о возможности возобновления поставок электричества на правый берег.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.