Российская нацвалюта может оказаться под давлением, если Евросоюз примет потолок цен на энергоресурсы, однако в ближайшие месяцы доллар вряд ли выйдет из диапазона в 60 рублей за единицу, заявил инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.
Кроме того, рубль поддерживается налоговым периодом, а котировки нефти стабильны.
"Если она (предельная стоимость нефти. — Прим. ред.) будет озвучена на следующей неделе, то рубль может оказаться под давлением (в том случае, если потолок цен будет установлен ниже отметки $60 за баррель). Если же эта отсечка будет выше ($65-70 за баррель), это будет уже ожидаемое решение и вряд ли скажется на курсе национальной валюты", — рассказал Сидоров RT.
Евро же до конца месяца может немного подорожать. По мнению эксперта, психологическая отметка остановится от 62-63 рублей за единицу.
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