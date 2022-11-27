Инвестор Сидоров: доллар останется в диапазоне 60 рублей

Российская нацвалюта может оказаться под давлением, если Евросоюз примет потолок цен на энергоресурсы, однако в ближайшие месяцы доллар вряд ли выйдет из диапазона в 60 рублей за единицу, заявил инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Кроме того, рубль поддерживается налоговым периодом, а котировки нефти стабильны.

"Если она (предельная стоимость нефти. — Прим. ред.) будет озвучена на следующей неделе, то рубль может оказаться под давлением (в том случае, если потолок цен будет установлен ниже отметки $60 за баррель). Если же эта отсечка будет выше ($65-70 за баррель), это будет уже ожидаемое решение и вряд ли скажется на курсе национальной валюты", — рассказал Сидоров RT.

Евро же до конца месяца может немного подорожать. По мнению эксперта, психологическая отметка остановится от 62-63 рублей за единицу.