России нет необходимости применять ядерное оружие в борьбе с Украиной, заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
По мнению Робертса, российской стороне достаточно одного дня, чтобы полностью "уничтожить" Незалежную.
"Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, — заявил экс-сотрудник белого дома при администрации Рональда Рейгана. — Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны".
По его мнению, Россия проявляет в отношении Киева сдержанность, тогда как западные политики мнят, что Москва выказывает слабость.
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Запад требует от ВСУ генерального сражения.