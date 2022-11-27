Робертс: РФ уничтожит Украину за день без ядерного оружия

России нет необходимости применять ядерное оружие в борьбе с Украиной, заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

По мнению Робертса, российской стороне достаточно одного дня, чтобы полностью "уничтожить" Незалежную.

"Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, — заявил экс-сотрудник белого дома при администрации Рональда Рейгана. — Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны".

По его мнению, Россия проявляет в отношении Киева сдержанность, тогда как западные политики мнят, что Москва выказывает слабость.