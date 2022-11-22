WSJ: США и союзники "разрешат" РФ продавать нефть по 60 долларов за баррель

Евросоюз и Группа семи (G7) рассматривают возможность согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Произойти это может 23 ноября.

Рассматривается также возможность установления лимита цен на нефть из России на уровне 70 долларов за баррель. Уточняется, что подобные меры могут вступить в силу 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию издания The Wall Street Journal.

В материале американского издания отмечается, что послы государств — членов ЕС должны будут утвердить лимит цен на российскую нефть единогласно, в связи с чем могут возникнуть некоторые затруднения.

Группа семи постарается ввести аналогичные меры одновременно с ЕС. Речь о США, Японии и Канаде и Великобритании — Италия, Франция, Германия входят в Евросоюз.

Напомним, 5 декабря должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти морским путём.

Идею введения так называемого потолка цен на российскую нефть на Западе обсуждают уже несколько месяцев. В России заявляют, что не будут продавать нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат ценовые ограничения.

Стоит заметить, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен называла как раз такую цену, по которой Россия могла был продавать нефть после введения ограничения её стоимости — 60 долларов за баррель.

При этом многие западные эксперты полагают, что идея с ограничением цены неудачная. А бывший министр финансов США Стивен Мнучин назвал её нелепой.

Индия и Китай, основные покупатели российской нефти, не высказывали поддержки идеи "потолка" цен на российскую нефть.