Запад 23 ноября объявит, за какую цену "разрешит" России продавать нефть

Страны Группы семи (G7) намерены 23 ноября объявить о том, на каком уровне будет установлена предельная цена российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов ЕС, намеченной на следующую среду.

Если данное предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер. Впрочем, источники Bloomberg отмечают, что сроки данного объявления могут измениться.

Официального подтверждения данной информации нет. Как нет и данных о том, какой именно может быть предельная цена на российскую нефть. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен говорила о 60 долларах за баррель.

Установление "потолка" цен на российскую нефть вот уже несколько месяцев продвигают страны G7. Главным лоббистом являются США.

Предполагается, что введение ограничений может быть "привязано" к началу действия эмбарго Евросоюза на поставки нефти морским путём с 5 декабря этого года.

Согласно плану, третьи страны смогут покупать российскую нефть, но только по той цене, что будет установлена инициаторам введения "потолка" на неё. В противном случае будут введены ограничения — например, танкерам, перевозящим российскую нефть, будут отказывать в страховании.

Впрочем, есть большие сомнения — в том числе и на Западе — что это ограничение окажется эффективным.

Например, бывший министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что идея запрета на импорт нефти выше определенной цены "не только неосуществима, я думаю, что это самая нелепая идея, которую я когда-либо слышал".

Экс-министр считает, что нельзя административными мерами устанавливать цены на нефть на мировом рынке.

Кроме того, многие эксперты ранее указывали, что на какой-то успех в реализации этой затеи Запад может рассчитывать в том случае, если её поддержат Китай, Индия и другие страны. Напомним, что именно Китай и Индия сейчас являются основными покупателями российской нефти.

И ни Пекин, ни Нью-Дели не сообщали, что каким-либо образом готовы поддержать инициативу Группы семи. Хотя в Вашингтоне неоднократно заявляли, будто для Китая и Индии ограничение цены на российскую нефть будет очень выгодным.

В России же неоднократно заявляли о том, что будут прекращены поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, которые поддержат ограничение цен.