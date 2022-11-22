"Газпром" готовится к сокращению транзита через Украину. Продолжение последует?

Компания "Газпром" во вторник распространила заявление, из которого следует, что предназначенный для Молдавии газ частично остаётся на территории Украины.

Как следует из заявления российской компании, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объём, передаваемый на границе Украины с Молдавией.

Компания "Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатила "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объём фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объём оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа.

В "Газпроме" заявили, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей, с 10:00 28 ноября "Газпром" начнёт сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объёме суточной недопоставки.

Поставки для транзита через Украину в настоящее время идут только через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". При этом на протяжении нескольких месяцев они стабильны, находятся на уровне 42-43 млн кубических метров в сутки.

Соответственно, Украина продолжает получать платежи за транзит российского газа. Но пока речь идёт не о полном прекращении транзита газа через Украину, а о сокращении объёмов. Если, конечно, за неделю не будут устранены основания для претензий российской компании.

Стоит заметить, что из-за проблем с оплатой поставок, с октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию до 5,7 млн кубометров в сутки, что составляет 70 процентов от потребностей страны в октябре и примерно 50 процентов — в ноябре.

Счётная палата Молдавии подсчитала, что долг предприятия "Молдовагаз" перед "Газпромом" на конец 2021 года составил 590,8 млн долларов.