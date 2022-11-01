Санду: зимой Молдавия может остаться без света и газа

Молдавский лидер Майя Санду сообщила, что страна столкнулась с крупным энергетическом кризисом. Как предупредила глава республики, на её территории зимой могут закончиться газ и электроэнергия.

"Для молдавских потребителей тариф на газ за год увеличился в шесть раз", — подчеркнула президент во время выступления перед румынскими парламентариями.

Ранее власти Молдавии запретили майнинг. Причиной послужила необходимость экономить электроэнергию в стране. Также чиновники ограничили ввоз нужного для майнинга оборудования.