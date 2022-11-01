Молдавский лидер Майя Санду сообщила, что страна столкнулась с крупным энергетическом кризисом. Как предупредила глава республики, на её территории зимой могут закончиться газ и электроэнергия.
"Для молдавских потребителей тариф на газ за год увеличился в шесть раз", — подчеркнула президент во время выступления перед румынскими парламентариями.
Ранее власти Молдавии запретили майнинг. Причиной послужила необходимость экономить электроэнергию в стране. Также чиновники ограничили ввоз нужного для майнинга оборудования.
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