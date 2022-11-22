Дёмин: "Транснефть" получила от Минска обращения об увеличении тарифа

Советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин сообщил, что трубопроводная компания получила обращение со стороны Белоруссии увеличении тарифа за транспортировку нефти в 2023 году на 39 процентов.

"Действительно, "Гомельтранснефть-Дружба" обратилась к нам с письмом об увеличении тарифа на 39% с будущего года, обосновывает падением грузооборота в два раза", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в рамках очередного пакета санкций руководство Евросоюза планирует ввести ограничения на новые контракты с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью".