ЕС планирует ввести ограничения на контракты с нефтяными компаниями РФ

В рамках очередного пакета санкций руководство Евросоюза планирует ввести ограничения на новые контракты с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью", сообщает РИА Новости.

Новые санкционные меры предусматривают запрет на импорт икры, алкогольных напитков и сигарет из России.