ЕС планирует ввести ограничения на контракты с нефтяными компаниями РФ

В рамках очередного пакета санкций руководство Евросоюза планирует ввести ограничения на новые контракты с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью", сообщает РИА Новости.
Новые санкционные меры предусматривают запрет на импорт икры, алкогольных напитков и сигарет из России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.