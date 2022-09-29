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ЕС планирует ввести ограничения на контракты с нефтяными компаниями РФ

Мир

В рамках очередного пакета санкций руководство Евросоюза планирует ввести ограничения на новые контракты с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью", сообщает РИА Новости.

Новые санкционные меры предусматривают запрет на импорт икры, алкогольных напитков и сигарет из России.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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