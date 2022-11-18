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Коган: тарифы на ЖКУ взлетят, но кого это волнует, ведь "люди — вторая нефть"

Экономика

Затраты россиян на на оплату ЖКУ существенно увеличатся, поскольку при годовой инфляции в 12-13% индексация запланирована только на 11,6%. Расходы на погашение обязательных платежей и "коммуналку" никто не отменял.

Коган: тарифы на ЖКУ взлетят, но кого это волнует, ведь "люди — вторая нефть"

Как пояснила заместитель министра труда Елена Мухтиярова, те самые 11,6% — это ниже ожидаемого уровня годовой инфляции. При том что доходы россиян стремительно падают, ситуацию нельзя назвать комфортной, сообщают "Новые известия".

По данным Росстата, по итогам первого, второго и третьего кварталов реальные располагаемые доходы сократились на 1,2%, 0,8% и 3,4% соответственно. Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган заявил, что в конце года россияне потеряют не менее 10-15% располагаемых доходов.

В среднем обязательные платежи составляют не менее 14% от доходов россиян. В 2020 году эта доля составляла 13,3%.

Увеличение данного показателя можно объяснить:

  • общей закредитованностью граждан;
  • ростом налоговой нагрузки, куда входят повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости, что влияет на налог на имущество;
  • пересмотр перечня автомобилей, подлежащих налогообложению с повышенным коэффициентом при уплате транспортного налога;
  • подорожание страховых полисов ОСАГО.

По мнению экономиста Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Михаила Беляева, это не лучшая тенденция.

Одновременно сокращается и реальная заработная плата, и тут же растут обязательные платежи, которые сокращают уже и номинальную зарплату. То есть способность потреблять товары и услуги "убивается" инфляцией и обязательными платежами.

Согласно базовому прогнозу Банка России, по итогам текущего года уровень инфляции в России должен составить 12-13%, что сопоставимо с периодом жесточайшего финансового кризиса 2014-2016 годов.

Беляев отметил, что во многом на эти показатели влияет монополистическое ценообразование. Диктаторы на рынке устанавливают свой уровень цен. Напомним, супермаркеты в марте вздернули цены под видом роста энергозатрат. Обратно их, разумеется, никто не опустил.

Коган добавил, что средний месячный чек на услуги ЖКХ в РФ находится в пределах 3500-4000 рублей на данный момент. Но будущее увеличение оплаты на 10% во всех 55 млн домохозяйствах страны даст за год примерно 240 млрд рублей, которые, "как обычно, уйдут в никуда”. И это при том, что бедными в России признаны как минимум 21 млн человек.

"Это более чем проблема, поскольку масса людей и так живёт, считая каждую копейку, а тут счёт идёт на тысячи рублей в год. Но кого это волнует: "люди — вторая нефть", резюмировал инвестбанкир.

"Показатели, конечно, варьируются от региона к региону, но в целом тенденция удручает. Государству стоит подумать над этим, прежде чем принимать решения, согласно которым жизнь миллионов людей станет совершенно невыносимой", — заключают эксперты.

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Автор: Александр Шторм
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