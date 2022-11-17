Дерипаска о высоких доходах ВПК: "Стравливают людей, как собак"

Миллиардер Олег Дерипаска объяснил, что мир на Земле расшатывают ради доходов от военно-промышленного комплекса.

Российский бизнесмен не верит в то, что американской валюте скоро придёт конец.

"Скорый крах доллара — не думаю… Скорее, крах этого м……, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК, чьи доходы бьют рекорды", — написал Дерипаска в своём микроблоге.

Он отметил, что в мире забыли о таких проблемах, как глобальное потепление и бедность. Ядерную энергетику и освоение космоса, по мнение миллиардера, тоже отодвинули на второй план.

"Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне", — выразил своё мнение предприниматель.

Ранее Олег Дерипаска предположил, что США не будут бороться за Тайвань из-за госдолга.