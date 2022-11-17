Дерипаска допустил, что США бросят Тайвань из-за госдолга

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что американские власти, скорее всего, бросят Тайвань. Как напомнил миллиардер, Пекин — крупнейший держатель госдолга Штатов.

"Чиновники серьёзно задумались о переносе производства чипов на территорию США", — добавил предприниматель.

Также он обратил внимание на "сумасшедший долг" Вашингтона. По данным Дерипаски, этот показатель составил 31 триллион долларов.

Ранее сообщалось, что в командование Народно-освободительной армии КНР вошли генералы, которые выступают за решение тайваньского вопроса военным путём.