Экономист предостерёг россиян от оптимизма на случай мирного договора с Украиной

В случае прекращения огня и подписания мирного договора с Украиной некоторые санкции против России могут частично ослабить, но возникнет другая проблема — репараций, то есть компенсаций потерь украинской экономике. Такое мнение высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей заметил, что это будет очень большая проблема, так как России придётся или добровольно отдать свои замороженные золотовалютные резервы, или её заставят это сделать.

Также могут ввести налог на российский экспорт для формирования фонда восстановления Украины. Поэтому сказать, что по заключении мира всё сразу так рассосётся, нельзя, считает экономист.

В России не такое большое население, как кажется, если ещё учесть огромное количество пенсионеров, что затрудняет повышение эффективности рынка. Поэтому экономика останется слабой, и если не умрет, то будет хронически болеть, заключил собеседник издания.