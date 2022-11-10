Марк Милли: зимой может появиться окно возможностей для переговоров

Если зимой линия фронта на Украине стабилизируется, может появиться окно возможностей для переговоров о прекращении конфликта. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет CNN.

"Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь ею. Ловите момент", — заявил глава американского генштаба.

По его мнению, должно быть взаимное признание того, что военная победа, вероятно, в прямом смысле этого слова может быть недостижима военными средствами, и поэтому нужно обратиться к другим средствам.

Однако если переговоры так и не состоятся или потерпят неудачу, то США продолжат вооружать Украину, даже несмотря на то, что "полная военная победа любой из сторон выглядит всё более маловероятной", заключил Милли.