Экономист оценил введённый в РФ запрет на совершение сделок с акциями 45 банков

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал Pravda.Ru введённый президентом РФ Владимиром Путиным запрет на совершение сделок с акциями и долями 45 банков.

"Эта мера является достаточно запоздалой. Но всё-таки она должна помешать иностранным собственникам бумаг и долей этих финансовых компаний извлечь из них капитал и вывести его", — сказал Колташов.

По его словам, данная мера является ответом РФ на заморозку и конфискацию Брюсселем российских активов.

"Сейчас происходит блокировка иностранной собственности в этих предприятиях, за чем может последовать национализация этой собственности в ответ на возможные меры в отношении российского имущества за рубежом. Так что это своего рода предупреждение о том, что нельзя будет безболезненно присваивать российское имущество за пределами нашей страны, на Западе", — отметил экономист.

Ранее Путин утвердил список из 45 кредитно-финансовых организаций, с долями которых запрещено проводить сделки без специального разрешения.