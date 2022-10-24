Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад своровал многие российские активы, в том числе золото-валютные резервы.
Ранее лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию проработать вопрос передачи Украине замороженных российских активов в размере 17,4 миллиардов евро.
"Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически они просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе и наши ЗВР, золото-валютные резервы", — сказал Песков.
По его словам, действия Запада незаконны и нарушают международное право.
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