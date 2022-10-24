Песков обвинил Запад в краже российских активов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад своровал многие российские активы, в том числе золото-валютные резервы.

Ранее лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию проработать вопрос передачи Украине замороженных российских активов в размере 17,4 миллиардов евро.

"Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически они просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе и наши ЗВР, золото-валютные резервы", — сказал Песков.

По его словам, действия Запада незаконны и нарушают международное право.