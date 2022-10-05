"Сглаживание" последствий энергетического кризиса в 2023 году обойдётся Евросоюзу в 1-1,6 триллиона евро, заявили эксперты-аналитики компании "Яков и партнеры".
"Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости", — говорится в исследовании.
При этом, сумму можно сопоставить с возможными потерями ВВП, если Евросоюз откажется от огромных трат на стабилизацию ситуации.
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