Затраты ЕС в 2023 году на борьбу с энергокризисом составят 1,6 триллиона евро

"Сглаживание" последствий энергетического кризиса в 2023 году обойдётся Евросоюзу в 1-1,6 триллиона евро, заявили эксперты-аналитики компании "Яков и партнеры".

"Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости", — говорится в исследовании.

При этом, сумму можно сопоставить с возможными потерями ВВП, если Евросоюз откажется от огромных трат на стабилизацию ситуации.