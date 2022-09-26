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BI: высокие цены оказались для поляков страшнее России

Экономика

В Польше по сути провалился бойкот иностранных торговых сетей, которые продолжили работать в России после начала спецоперации на Украине. Объявлено о бойкоте было с пафосом, но потом его потихоньку свернули. Оказалось, что есть вещи, которые страшат поляков куда больше, чем Россия.

BI: высокие цены оказались для поляков страшнее России

"Наибольшее снижение покупок было заметно в первые недели призывов к бойкотированию, то есть с 19 марта по 23 апреля. В дальнейшем видно, как польские потребители начали смягчаться. <…> В настоящее время польский потребитель больше боится высоких цен, чем России", — цитирует РИА "Новости" публикацию издания Business Insider Polska.

Аналитики проверили базу данных электронных чеков потребителей за период с 19 февраля по 17 сентября. По их данным, в начале марта было заметно, что поляки старались не посещать магазины брендов, не покинувших Россию, но это продлилось недолго.

Безудержная инфляция остудила пыл обывателей, и они стали "искать экономию, где только возможно". Например, продуктовые гипермаркеты соблазняли клиентов привлекательными акциями, говорится в статье.

Так что по факту бойкот был свёрнут. Как выяснилось, собственный кошелёк для поляков куда важнее — что, в общем-то, и неудивительно.

Но это вовсе не означает, что польские власти поубавят пыла в том, что касается антироссийских санкций. В частности, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что восьмой пакет санкций должен включать технологии двойного назначения.

"В этом пакете, прежде всего, должны быть очередные технологии которые могут быть использованы двумя способами — так называемые двойные технологии, то есть те, которые используются в промышленности, но также могут быть использованы в военной оружейной промышленности", — сказал он.

Ранее были сообщения, что Польша, страны Прибалтики, а также Ирландия предлагают запретить экспорт в Евросоюз сжиженного природного газа, а также отключить от системы SWIFT еще несколько крупных российских банков.

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Автор: Антон Куликов
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