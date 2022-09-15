Магазины в Венгрии начали отключать холодильники и вывески на ночь ради экономии

В крупных торговых сетях Венгрии признались, что меняют лампы на энергосберегающие и отключают многие потребители электричества на ночь.

Венгерские магазины вынуждены перейти в режим максимальной экономии из-за роста цен на электроэнергию. Власти страны предупреждают, что энергоносители продолжат дорожать и далее.

"В наших магазинах мы уже заменили традиционные лампочки в торговом зале на светодиодные. Неиспользуемые холодильники мы отключаем", — рассказал представитель компании Tesco агентству РИА Новости.

Он также отметил, что все магазины отключают расположенную на крышах рекламу после закрытия торговых точек. На ночь без освещения остаются торговые залы и даже парковки.