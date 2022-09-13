Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Центробанку подготовить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе к 19 декабря для применения валюты в международных расчётах.
Также Минфин совместно с Центробанком должен будет разработать стратегию развития финансового рынка России до 2030 года, сообщается в заявлении кабмина.
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