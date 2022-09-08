Ефремов: высокая стоимость рыбы в России обусловлена административными барьерами

Высокая стоимость рыбы в России, где отрасль значительно развита, обусловлена административными барьерами, пояснил управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

"Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, это административные барьеры, которые по-прежнему значительны", — заявил эксперт "Прайму".

Иногда вылов той или иной породы рыб и вовсе попадает под запрет российского законодательства. Как подчеркнул эксперт, чтобы поставить такой продукт на прилавки у бизнеса два варианта: заплатить внушительный штраф, либо закупить партию за рубежом.