Высокая стоимость рыбы в России, где отрасль значительно развита, обусловлена административными барьерами, пояснил управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.
"Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, это административные барьеры, которые по-прежнему значительны", — заявил эксперт "Прайму".
Иногда вылов той или иной породы рыб и вовсе попадает под запрет российского законодательства. Как подчеркнул эксперт, чтобы поставить такой продукт на прилавки у бизнеса два варианта: заплатить внушительный штраф, либо закупить партию за рубежом.
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