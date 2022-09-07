Половина алюминиевой и цинковой промышленности ЕС остановлена из-за кризиса

Западные журналисты заявили, что за минувшую неделю в странах Евросоюза половина цинковых и алюминиевых заводов перестала работать. Причиной послужил энергетический кризис.

"Многие предприятия остановятся или сократят производство на этой неделе", — написали в EURActiv.

О сложной ситуации в экономике рассказали руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 40 глав западных корпораций. Предприниматели предупредили чиновницу, что если как можно быстрее не уменьшить стоимость электроэнергии, все компании в металлургической отрасли могут перестать функционировать.

Известно, что в качестве меры борьбы с высокими ценами на ресурсы западные политики предложили внешне регулировать стоимость российского топлива. Аналитик Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru назвал такие ограничения контрпродуктивными и указал на угрозу экономике Евросоюза.