Согласно сообщению российского министра энергетики Николая Шульгинова, РФ делает всё от неё зависящее, чтобы выполнять свои договорённости в плане поставок энергоресурсов.
"Россия делает всё необходимое для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицируя энергоэкспорт", — сказал Шульгинов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минэнерго, выпущенного после совместной встречи министров энергетики G20.
Глава министерства энергетики подчеркнул, что в приоритете для РФ остаётся снабжение внутреннего рынка. Кроме того, Россия дорожит крепкими связями с проверенными партнёрами.
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