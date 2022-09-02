Шульгинов: РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов

Согласно сообщению российского министра энергетики Николая Шульгинова, РФ делает всё от неё зависящее, чтобы выполнять свои договорённости в плане поставок энергоресурсов.

"Россия делает всё необходимое для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицируя энергоэкспорт", — сказал Шульгинов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минэнерго, выпущенного после совместной встречи министров энергетики G20.

Глава министерства энергетики подчеркнул, что в приоритете для РФ остаётся снабжение внутреннего рынка. Кроме того, Россия дорожит крепкими связями с проверенными партнёрами.