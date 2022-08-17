Экономист: дефолта 1998 года в России не будет

Кандидат экономических наук Николай Кульбака убеждён, что России не грозит дефолт, который был объявлен 17 августа 1998 года, как минимум по двум причинам: Центробанк работает профессиональней, а экономика гораздо устойчивее, а национальная валюта считается одной из самых защищённых.

"Курс рубля сейчас регулируется гибко, а государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как это было в 1998 году. Да и экономика российская сейчас несколько сильнее и устойчивее из-за заработавших рыночных механизмов", — приводит его слова NEWS. ru.

По словам эксперта, в 1998 году объявление дефолта было вынужденной мерой из-за невозможности выплачивать обязательства по государственным ценным бумагам и обесценивания рубля к доллару и евро.