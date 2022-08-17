Самая защищённая валюта: Кива посоветовал держать сбережения в рублях

Украинский оппозиционный политик Илья Кива посоветовал гражданам Украины и России хранить свои сбережения в рублях, как в одной из самых защищённых валют мира.

По его словам, Соединённые Штаты для того, чтобы "насолить" России, начать выпуск новых долларовых банкнот с целью обмена на старые по выгодному для них курсу.

"Проигрывая Москве, Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможностью частичного списания своих долгов, объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые, по удобным для себя правилам", — написал политик.

Кива отметил, что подобное положение вещей, поставит в серьёзную зависимость тех людей, для которых доллар является основным активом.

Ранее сообщалось, что доллар стал финансовым оружием США, с помощью которого Вашингтон "наказывает" непокорные страны. После начала СВО страны коллективного Запада ввели против России экономические санкции, в том числе заморозив валютные резервы. В результате этого многие государства начали диверсифицировать свои резервные активы и отказываться от доллара.