Доллар стал финансовым оружием США, с помощью которого Вашингтон "наказывает" непокорные страны. Об этом заявили китайские аналитики. После начала военной спецоперации на Украине страны коллективного Запада ввели против России экономические санкции, в том числе заморозив валютные резервы. В результате этого многие государства начали диверсифицировать свои резервные активы и отказываться от доллара.
Более того, Федеральная резервная система США работает исключительно на интересы американской элиты. Центральный банк США ведёт ошибочную денежно-кредитную политику, запуская волну взлётов и падений ликвидности и инфляционных кризисов, заявили в Global Times (GT).
"Смелый и новаторский шаг России по стабилизации своей валюты в трудные времена побудил другие правительства последовать ее примеру", — считают аналитики.
Таким образом, западные санкции ослабляют господство доллара, а не российскую экономику, как было запланировано Вашингтоном изначально.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.