GT: во всеобщей тенденции к дедолларизации США винить некого, кроме самих себя

Доллар стал финансовым оружием США, с помощью которого Вашингтон "наказывает" непокорные страны. Об этом заявили китайские аналитики. После начала военной спецоперации на Украине страны коллективного Запада ввели против России экономические санкции, в том числе заморозив валютные резервы. В результате этого многие государства начали диверсифицировать свои резервные активы и отказываться от доллара.

Более того, Федеральная резервная система США работает исключительно на интересы американской элиты. Центральный банк США ведёт ошибочную денежно-кредитную политику, запуская волну взлётов и падений ликвидности и инфляционных кризисов, заявили в Global Times (GT).

"Смелый и новаторский шаг России по стабилизации своей валюты в трудные времена побудил другие правительства последовать ее примеру", — считают аналитики.

Таким образом, западные санкции ослабляют господство доллара, а не российскую экономику, как было запланировано Вашингтоном изначально.