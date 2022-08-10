С начала 2022 года американская валюта выросла на десять процентов по сравнению с другими основными мировыми валютами. Но подобное развитие событий не сулит ничего хорошего государствам с не такими мощными экономиками, как в США.
В репортаже CNN по этому поводу отмечается, что инвесторы начали вкладываться в американскую валюту, поскольку считают её надёжным активом в условиях угрозы глобальной рецессии.
Кроме того, политика Федеральной резервной системы США, направленная на борьбу с мощной инфляцией в стране, делает инвестиции в американскую валюту более выгодными.
Инвесторы могут заработать как на экономическом подъёме в США, так сохранить сбережения в случае спада экономики. Это очень часто называют "улыбкой доллара" — из-за формы графика роста, который поднимается вверх с обоих краев.
Правда, отмечается в материале CNN (перевод "ИноСМИ"), подобная ситуация отнюдь не вызывает "улыбку" у остальных стран мира. Проблема в том, что укрепление доллара может нанести ущерб странам с более скромными экономиками.
Дело в том, что в таком случае существенно усиливается нагрузка на бюджет, поскольку далеко не все государства имеют возможность занимать средства в собственной национальной валюте.
Кроме того, приходится тратить больше средств на импорт продовольствия, лекарств, топлива. Наглядный пример такой ситуации — события на Шри-Ланке.
Ещё одна проблема — усиление доллара провоцирует бегство капитала. При ослаблении национальных валют и бизнес, и частные лица стремятся сохранить имеющиеся средства. И стараются перевести их в более надёжные активы.
Наконец, усиление доллара негативно сказывается на экономическом росте. Когда компаниям не хватает средств на импорт необходимых для производства комплектующих, их производительность падает. А это означает, что у таких компаний будет меньше продукции для продажи, что оборачивается сокращением ВВП.
По оценкам МВФ, на данный момент около 60 процентов государств с низким доходом либо вплотную приблизились к критической ситуации в связи с высоким уровнем госдолга, либо уже в ней оказались. Для сравнения десять лет назад их доля не превышала 20 процентов.
Отметим, что такие проблемы только подчёркивают необходимость дедолларизации. Понятно, что это очень сложная задача. И Соединённые Штаты будут сопротивляться всеми силами. Но в противном случае сохранится постоянная зависимость от решений властей США и экономического состояния этого государства.
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