Эксперт объяснил решение Египта разорвать контракты по украинскому зерну

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с Pravda.Ru объяснил, с чем связано решение египетских властей разорвать контракты на поставки украинского зерна в объёме 240 тысяч тонн.

По мнению эксперта, зерновые контракты были расторгнуты в связи с невозможностью их исполнения украинской стороной.

"Это связано всего лишь с тем, что эти контракты были заключены еще до начала спецоперации и застряли из-за невозможности отгрузки со стороны Украины, поэтому Египет, собственно говоря, и расторг эти контракты, потому что они все равно исполнены не будут. Только и всего. Так что эти 240 тысяч тонн — это старый зафрахтованный объем еще в другие времена", — пояснил Злочевский.

Президент российского зернового союза уверен, что это решение не будет иметь никаких последствий. Просто Египет освободил от обязательств две украинские компании, которые их на себя брали, заключая эти контракты.

Злочевский считает, что никакой неустойки Украине выплачивать в этом случае не придётся, ввиду форс-мажорных обстоятельств.

28 июля агентство Reuters сообщило, что Египет аннулировал заключённые контракты в декабре 2021 года с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы. Заказанные объёмы пшеницы так и не были доставлены в связи с украинским кризисом.