Египетские власти отказались закупать пшеницу с Украины и расторгли ранее заключённый контракт на импорт 240 тысяч тонн зерна. Согласно информации, договорённости на поставку были достигнуты ещё в декабре 2021 года.
Как сообщают источники, близкие к ситуации, закупленное ранее зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну так и не было доставлено в Египет.
"Египет расторг контракты на поставку в общей сложности 240 000 тонн украинской пшеницы, которые были забронированы его государственным покупателем зерна с поставкой в феврале и марте, но так и не были отгружены", — цитирует источник Reuters.
Пока Киев никак не отреагировал в публичной плоскости на расторжение контрактов.
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