Дерипаска о вреде госкапитализма: "Пока эта плесень не разъела до конца Россию"

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал переход к госкапитализму бессмысленным и тупиковым путём развития. Бизнесмен уверен, что колхозы приведут к краху экономики страны.

Дерипаска признал, что здравые мысли иногда свойственны американским экономистам. Он предупредил о вреде, который может нанести частному сектору переход к госкапитализму.

Предприниматель призвал выпустить из-под стражи всех обвиняемых по экономическим статьям под залог.

"Только в таких условиях стоит рассчитывать на рост предпринимательской активности, которая принесёт с собой стабилизацию российской экономики, увеличение инвестиций, рост числа новых рабочих мест (потому что многие старые сохранить не удастся), повышение производительности труда и многое другое", — выразил своё мнение Дерипаска.

Бизнесмен раскритиковал попытку обратиться к идеям госкапитализма.

"О нём нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию. Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех. Госкапитализм — бессмысленный и тупиковый путь развития", — объяснил миллиардер.

Ранее Олег Дерипаска скептически отреагировал на обещание экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского покончить с путинским режимом.