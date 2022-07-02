Российский миллиардер Олег Дерипаска скептически отреагировал на обещание экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского покончить с путинским режимом.
Дерипаска решил, что Михаил Ходорковский склонен вступать в диалог с идейными противниками.
"Я так понимаю, что у отъехавших есть желание поговорить", — заключил Дерипаска, прочитав ответный пост в микроблоге опального бизнесмена.
Российский миллионер поспешил прояснить для себя некоторые моменты.
"А кто это — "мы"? Как вы (т.е. те мифические "мы") это сделаете? И что будете делать после эпической победы над режимом?" — поинтересовался Дерипаска.
Ранее Ходорковский пообещал Дерипаске, что тот лично увидит, как они "это закончат".
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