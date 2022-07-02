Дерипаска ответил на угрозы Ходорковского: "Как вы это сделаете?"

Российский миллиардер Олег Дерипаска скептически отреагировал на обещание экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского покончить с путинским режимом.

Дерипаска решил, что Михаил Ходорковский склонен вступать в диалог с идейными противниками.

"Я так понимаю, что у отъехавших есть желание поговорить", — заключил Дерипаска, прочитав ответный пост в микроблоге опального бизнесмена.

Российский миллионер поспешил прояснить для себя некоторые моменты.

"А кто это — "мы"? Как вы (т.е. те мифические "мы") это сделаете? И что будете делать после эпической победы над режимом?" — поинтересовался Дерипаска.

Ранее Ходорковский пообещал Дерипаске, что тот лично увидит, как они "это закончат".