Ходорковский* пригрозил Дерипаске: "Доживете и увидите, как мы это закончим"

Михаил Ходорковский* отреагировал на слова Олега Дерипаски, который высмеял надежды на то, что беглые олигархи атакуют Брянск на танках с оружием в руках.

Дерипаска раскритиковал российскую оппозицию, которая спаслась в эмиграции, "предпочтя красивые виды".

Экс-глава "Юкоса" не согласен с тем, что все оппозиционеры сбежали. Он напомнил об Алексее Навальном**, Влдаимире Кара-Мурзе***, Андрее Пивоварове**** и Илье Яшине, которые находятся в местах лишения свободы.

Ходорковский напомнил также, как он отбывал срок, когда Дерипаска "всеми силами шатал" действующий режим.

Опальный бизнесмен пригрозил Дерипаске.

"Не беспокойтесь, Олег Владимирович, Вы доживете и увидите, как мы это закончим", — пообещал Ходорковский.

Ранее предприниматель Олег Дерипаска объяснил, что не ожидает смены власти в России. По его мнению, предпосылок для этого нет, так как оппозиция "ретировалась из жизни страны".

* включён в список иноагентов в России;

** физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ;

*** включён в список иноагентов в России;

**** включён в список иноагентов в России.