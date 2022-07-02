Михаил Ходорковский* отреагировал на слова Олега Дерипаски, который высмеял надежды на то, что беглые олигархи атакуют Брянск на танках с оружием в руках.
Дерипаска раскритиковал российскую оппозицию, которая спаслась в эмиграции, "предпочтя красивые виды".
Экс-глава "Юкоса" не согласен с тем, что все оппозиционеры сбежали. Он напомнил об Алексее Навальном**, Влдаимире Кара-Мурзе***, Андрее Пивоварове**** и Илье Яшине, которые находятся в местах лишения свободы.
Ходорковский напомнил также, как он отбывал срок, когда Дерипаска "всеми силами шатал" действующий режим.
Опальный бизнесмен пригрозил Дерипаске.
"Не беспокойтесь, Олег Владимирович, Вы доживете и увидите, как мы это закончим", — пообещал Ходорковский.
Ранее предприниматель Олег Дерипаска объяснил, что не ожидает смены власти в России. По его мнению, предпосылок для этого нет, так как оппозиция "ретировалась из жизни страны".
* включён в список иноагентов в России;
** физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ;
*** включён в список иноагентов в России;
**** включён в список иноагентов в России.
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