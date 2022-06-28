Дерипаска не ждёт прорыва Фридмана и Ходорковского на танках в Брянск

Предприниматель Олег Дерипаска не ожидает смены власти в России. По его мнению, предпосылок для этого нет. А оппозиция "ретировалась из жизни страны".

"Оппозиция предпочла красивые виды европейские, всё остальное, и ретировалась из жизни страны. <…> Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или (Петр) Авен, или (Михаил) Ходорковский (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — (это) вряд ли (произойдёт)", — цитирует бизнесмена РБК.

По словам Дерипаски, это "ни в коем случае не упрёк" — просто экономических предпосылок смены власти в России, по его мнению, на сегодняшний день не существует.

Он также отметил, что понимает, почему западные лидеры, которые "поставили на свержение режима Путина", оказывают давление на Россию: у них нет "другого ответа перед своими избирателями".

Из этого заявления не совсем понятно, почему Олег Дерипаска отнёс к оппозиции Михаила Фридмана и Петра Авена. Они и в самом деле уже довольно длительное время предпочитали жить за границей. Точнее сказать, в Лондоне. И оба оказались под санкциями. После чего заявляли, что у них не было возможности повлиять на решения президента России. И отмечали, что не понимают, как им жить в связи с введёнными против них ограничениями.

Может быть, предполагается, что жизнь под санкциями вынудит сооснователя "Альфа-Групп" Фридмана и экс-главу совета директоров Альфа-банка Авена перейти в стан оппозиции? Пока каких-либо публичных сигналов, которые свидетельствовали бы о возможности такого варианта развития событий, не наблюдается.

Против Михаила Ходорковского, разумеется, санкции не вводили. Экс-олигарх занимается тем же, чем занимался несколько последних лет — критикует из Лондона "режим". Ходорковский ныне значится ещё и одним из создателей так называемого Антивоенного комитета.

Олег Дерипаска и Михаил Ходорковский ранее уже, скажем так, дискутировали. Например, в ноябре прошлого года они обменялись довольно резкими репликами относительно того, какое значение для страны будет иметь уход Владимира Путина с поста главы государства.

Ходорковский тогда заявил, что Дерипаска верит в "вечность" Путина. Подразумевая, что сам-то он не верит.

"Создаётся впечатление, что вся мыслительная активность одного из "лондонских сидельцев" сводится к максимально частому произнесению слова "транзит". И это ничего, что сегодня на дворе 2021 год, а нынешняя Конституция даёт право Путину идти на выборы ещё на пару сроков", — ответил тогда Дерипаска.

Нынешнее заявление Дерипаски, в какой-то степени, можно считать продолжением той дискуссии (если её можно так назвать). Впрочем, этот обмен репликами едва ли может оказать хоть какое-то воздействие на политические процессы в России.