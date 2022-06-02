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Автор Антон Куликов

Экс-посол США: срочно нужна спецкомиссия для определения "хороших русских"

Политика

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал срочно исправить один из аспектов антироссийских санкций. А именно — поддержать российских активистов, правозащитников и журналистов, которые покинули страну. Поддержка должна выражаться в снятии ограничений по доступу к счетам и визам.

Экс-посол США: срочно нужна спецкомиссия для определения "хороших русских"

По мнению Макфола, западным странам необходимо создать специальную комиссию, которая поможет российским лидерам оппозиции, правозащитникам и независимым журналистам, покинувшим страну и столкнувшимся за границей со сложностями из-за санкций. Возникает вопрос — только лидерам? А остальным как же? И кто будет определять, кто лидер, а кто нет — эта спецкомиссия?

По словам Макфола, из-за санкций эти люди остались без доступа к своим кредиткам, банковским счетам и не могут получить визу, вид на жительство или другие документы.

А потому, написал он в колонке для Washington Post, власти стран, которые ввели санкции, должны создать специальный комитет (или комиссию), который и займётся проблемами российских "лидеров оппозиции" с заблокированными кредитками.

Войти в комиссию должны будут "независимые эксперты", которые и займутся выдачей аусва… то есть рекомендаций российским активистам. По мнению Майкла Макфола, "печать этого комитета могла бы помочь банкам, домовладельцам и правительствам при принятии решений в отношении этих россиян".

Бывший посол также предложил США, Евросоюзу, Великобритании, Канаде и другим странам создать специальные программы, чтобы "поощрять эмиграцию лучших россиян". Тем же специалистам, кто уже за границей, предоставлять возможность ускоренного получения гражданства при отказе от российского.

Похоже, Майкл Макфол не осознаёт, насколько унизительную процедуру предлагает реализовать. То есть, российским "борцам с режимом" ещё и придётся доказывать "независимым экспертам", что с "режимом" они боролись, настолько не щадя своих сил, что заслуживают, чтобы их кредитную карту не блокировали (или разблокировали)?

С другой стороны, бывший посол то ли подхватил, то ли перехватил идею Форума свободной России под предводительством Гарри Каспарова. Там уже предложили реализовать идею удостоверения "хорошего русского".

Для его получения необходимо будет зарегистрироваться на некой платформе, подтвердить личность, получить ID, подписать "антивоенную декларацию". А взамен получить доступ к кредиткам и банковским счетам. То есть, как получить — форум обещает этому содействовать. А уж получат или нет, как пойдёт.

Идея чем-то вознаградить "хороших русских", как видим, всё прочнее овладевает умами западных мыслителей типа Макфола. При этом особого доверия к участниками Форума свободной России и их способностям организовать процесс, похоже, нет. Потому и появилась идея с некими "независимыми экспертами". Ещё б узнать, независимыми от чего и от кого.

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Крах путинской модели: Каспаров разносит Путина
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы майкл макфол гарри каспаров
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