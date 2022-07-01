Акции японских корпораций Mitsui и Mitsubishi упали из-за решения российского лидера Владимира Путина передать имущество компании Sakhalin Energy государству. Об этом рассказали американские журналисты.
По данным Reuters на пятницу, первое июля, стоимость ценных бумаг Mitsui снизилась на 6,14%, то есть до 2810 иен. Акции Mitsubishi рухнули на 5,6%, до 3811 иен, отметили в издании.
Как написали в СМИ, Mitsui имеет 12,5% акций проекта "Сахалин-2", Mitsubishi — 10%. Российская госкорпорация "Газпром" владеет 50% ценных бумаг и плюс одной акцией.
Ранее Путин распорядился сменить оператора проекта Sakhalin Energy и отдать активы стране. Известно, что она получит все права и обязанности предприятия.
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