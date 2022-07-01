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Путин подписал указ о передаче активов "Сахалин Энерджи" государству

Экономика

Президент Владимир Путин подписал указ о применение специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Согласно документу, всё имущество предприятия "Сахалин Энерджи" перейдёт в собственность государства.

Путин подписал указ о передаче активов "Сахалин Энерджи" государству

Кроме того, позже активы передадут новому оператору в безвозмездное пользование.

"Правительство создаёт российское общество с ограниченной ответственностью, которому переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компании" <…> Имущество компании подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации", — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что все сотрудники предыдущего оператора смогут перейти под новое управление. Согласно информации, доли уставного капитала будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора.

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Автор: Екатерина Широкова
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