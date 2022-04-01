Япония не планирует выходить из совместного с Россией газового проекта

Несмотря на то, что Япония поддержала западные санкции против России, она не намерена отказываться от совместного с ней крупного газового проекта добычи газа на Сахалине.

Премьер-министр Фумио Кисида выступил за "долгосрочные, недорогие и стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ)".

"Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности", — пояснил он и добавил: "наше намерение не состоит в том, чтобы отказаться от него".

Япония, очень зависимая с энергетической точки зрения страна, пытается найти баланс между своими потребностями в ископаемом топливе, сохранив при этом твердость позиции по отношению к России.

С момента начала российской спецоперации на Украине британский нефтяной гигант Shell, которому принадлежит 27,5% акций проекта "Сахалин-2", 50% которого контролирует российская группа "Газпром", решил уйти из него.

У двух японских компаний — Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% акций соответственно.