В Китае предостерегли Запад от введения санкции против российского золота

Китайские журналисты раскритиковали возможное объявление эмбарго на золото из РФ. Как отметили в издании, такие ограничительные меры повлияют на позицию Москвы меньше, чем предыдущие санкции.

Как написали в Global Times, запрет на золото повысит уровень инфляции в западных странах и увеличит стоимость ресурса.

"Москва может уменьшить влияние ограничений. Так уже было с энергоносителями", — подчеркнули в СМИ.

Ранее вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский в разговоре с Pravda.Ru сообщил, что санкции в этой сфере не навредят российской экономике.

"У нас очень резко вырос экспорт золота в ОАЭ, оттуда уже его переваливают в другие страны", — объяснил специалист.