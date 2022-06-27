Китайские журналисты раскритиковали возможное объявление эмбарго на золото из РФ. Как отметили в издании, такие ограничительные меры повлияют на позицию Москвы меньше, чем предыдущие санкции.
Как написали в Global Times, запрет на золото повысит уровень инфляции в западных странах и увеличит стоимость ресурса.
"Москва может уменьшить влияние ограничений. Так уже было с энергоносителями", — подчеркнули в СМИ.
Ранее вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский в разговоре с Pravda.Ru сообщил, что санкции в этой сфере не навредят российской экономике.
"У нас очень резко вырос экспорт золота в ОАЭ, оттуда уже его переваливают в другие страны", — объяснил специалист.
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