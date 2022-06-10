Советник Госдепа Хохштейн: РФ зарабатывает на нефти больше, чем до СВО

Советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что российская сторона, несмотря на санкции, укрепляет свои позиции на топливном рынке. Он подчеркнул, что доходы от торговли чёрным золотом превысили показатели, зафиксированные до спецоперации.

Как пояснил советник Госдепа, рост цен на энергоносители с лихвой компенсируют российской стороне санкционные потери.

"Я не могу этого отрицать", — заявил Хохштейн, отвечая на вопрос сенаторов о том, зарабатывает ли Россия на сырье больше, чем до начала спецоперации на Украине.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление китайских аналитиков о том, что лидеры Евросоюза не ожидали, что Москва быстро переориентируется, после введения топливного эмбарго. Как подчеркнули в КНР, ЕС будет тяжелее найти альтернативных поставщиков, чем России рынки сбыта.