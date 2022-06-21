Аналитик Вязовский: Включение золота в список санкций ЕС не навредит России

Потенциальное введение Евросоюзом ограничений в отношении России на экспорт или импорт золота не навредит РФ, но станет "выстрелом себе в ногу" со стороны ЕС. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.

Он напомнил, что в России ежегодно добывается более 300 тонн золота, поэтому страна не нуждается в его поставках. Соответственно, запрет на поставки в РФ этого драгметалла никак не отразится на экономической ситуации, уверен аналитик. Если же санкции Брюсселя затронут поставки российского золота в Европу, то это навредит самим же странам ЕС, так как они в значительной мере зависят от этих поставок.

"У нас нет потребности импортировать золото из Европы. А если речь о том, чтобы запретить завозить наше золото в европейские страны, то они стреляют сами себе в ногу. По сути, они лишают себя крупных поставок золота, которые в 2020 году их просто спасли, когда был резкий дефицит золота. Россия тогда вывезла в Лондон и Нью-Йорк больше 600 тонн. Но теперь этого не будет. Будет та же история, что и с газом, с нефтью — откажутся и сами пострадают", — сказал Вязовский, добавив, что крупнейшими потребителями российского золота в Европе являются Швейцария и Британия.

Эксперт также напомнил, что определённые санкции в отношении российского золота уже действуют. Так, с марта отечественные слитки лишены маркировки Good Delivery, что означает запрет на их продажу в развитые государства. Однако это ограничение удаётся обходить через третьи страны, отметил он.

"У нас очень резко вырос экспорт золота в ОАЭ, оттуда уже его переваливают в другие страны", — рассказал собеседник Pravda. Ru.

Ранее Reuters сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность включения в седьмой пакет антироссийских санкций ограничений на золото. При этом, как отметило агентство, неизвестно, будет ли эта мера предполагать запрет экспорта металла в Россию или его импорта из страны.