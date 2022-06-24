Чиновникам в Нижнем Новгороде будут выдавать безлимитные премии

В Нижнем Новгороде отменили ограничение размера премии муниципальным служащим. Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на соответствующее постановление городской администрации.

По информации издания, до лета 2022 года премия чиновников не могла составлять свыше 25 процентов от должностного оклада. Однако этот пункт было решено исключить, то есть размер вознаграждения стал неограниченным.

Документ подписал исполняющий полномочия главы города Дмитрий Сивохин.

Чиновники, как правило, получают премии за инициативность и творчество, проявленные в работе, а также за участие в разработке нормативно-правовой базы.

В конце мая нижегородские депутаты поддержали предложение о том, чтобы главе города Юрию Шалабаеву повысили зарплату. Его оклад увеличится на 13 процентов. При этом, согласно декларации о доходах, за 2021 год мэр Нижнего Новгорода заработал 4,1 миллиона рублей.