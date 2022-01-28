В Нижнем Новгороде суд арестовал кассира, подозреваемого в краже 26 млн рублей

Суд арестовал бывшего кассира нижегородского банка, сообщает в пятницу, 28 января, ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заявила Волк.

Она рассказала, что на днях в полицию поступило заявление от банковской службы безопасности о том, что в кассе выявлена недостача. Это обнаружилось после того, как кассир не явилась на работу и перестала выходить на связь.

Суд возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Эта статья достаточно серьёзная — девушке угрожает лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф порядка 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники нижегородского уголовного розыска задержали 23-летнюю сотрудницу Сбера Ксению Орлову по обвинению в хищении 26 млн рублей.

На допросе выяснилось, что Орлова постоянно брала в кассе различные суммы, преимущественно небольшие. Она тратила их спортивные ставки. Кроме того, она оплатила операцию по увеличению груди и купила новый смартфон.

Ксения собиралась покинуть Россию в ближайшее время, однако полиция успела ее задержать.

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