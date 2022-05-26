Oil Price: как так вышло, что Россия наживается на санкциях?!

Автор издания Oil Price Роберт Рапир отмечает, что Россия получает значительные доходы от продажи энергоресурсов. Даже несмотря на то, что США прекратили покупать российскую нефть, как и ряд других западных государств.

Как подчеркивает автор, полностью удалить российскую нефть с рынка невозможно, если только не поставить целью задрать цены до 200 долларов за баррель или того больше.

К тому же с ростом цен привлекательность российской нефти продолжает расти. Прямо сейчас Китай и Индия имеют огромный стимул её покупать, поскольку российские компании еще и скидывают цены.

"Новые данные! Доходы России от нефти и газа в апреле достигли очередного рекорда. 1,8 трлн рублей за месяц после 1,2 трлн в марте. Всего за четыре месяца в федеральный бюджет уже поступило 50 процентов от запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год (9,5 трлн рублей)", — цитирует автор статьи старшего научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Яниса Клюге.

По мнению Роберта Рапира, "это классическая "Уловка-22": "Попытки наказать Россию и убрать ее нефть с рынка принесли ей чистую выгоду, а ее доходы выросли" (перевод статьи ИноСМИ).

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании Евразийского экономического форума, заявил, что нашу страну невозможно выдавить из системы международной экономики.

"Мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, невозможно", — сказал он.

По словам Путина, "если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет".

А вот страны, которые пытаются изолировать Россию, наносят ущерб сами себе и проводят недальновидную политику, отметил президент.