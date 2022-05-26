Автор издания Oil Price Роберт Рапир отмечает, что Россия получает значительные доходы от продажи энергоресурсов. Даже несмотря на то, что США прекратили покупать российскую нефть, как и ряд других западных государств.
Как подчеркивает автор, полностью удалить российскую нефть с рынка невозможно, если только не поставить целью задрать цены до 200 долларов за баррель или того больше.
К тому же с ростом цен привлекательность российской нефти продолжает расти. Прямо сейчас Китай и Индия имеют огромный стимул её покупать, поскольку российские компании еще и скидывают цены.
"Новые данные! Доходы России от нефти и газа в апреле достигли очередного рекорда. 1,8 трлн рублей за месяц после 1,2 трлн в марте. Всего за четыре месяца в федеральный бюджет уже поступило 50 процентов от запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год (9,5 трлн рублей)", — цитирует автор статьи старшего научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Яниса Клюге.
По мнению Роберта Рапира, "это классическая "Уловка-22": "Попытки наказать Россию и убрать ее нефть с рынка принесли ей чистую выгоду, а ее доходы выросли" (перевод статьи ИноСМИ).
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании Евразийского экономического форума, заявил, что нашу страну невозможно выдавить из системы международной экономики.
"Мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, невозможно", — сказал он.
По словам Путина, "если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет".
А вот страны, которые пытаются изолировать Россию, наносят ущерб сами себе и проводят недальновидную политику, отметил президент.
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