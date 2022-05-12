Экономист Марголин оценил перспективы дальнейшего укрепления рубля

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин в беседе с Pravda. Ru оценил сообщение о том, что Bloomberg назвал российский рубль лучшей мировой валютой с начала 2022 года.

Эксперт считает, что несколько односторонне называть рубль лучшей валютой только лишь потому, что он укрепляется. Марголин привёл в качестве примера Китай, который всегда подвергался критике за свою стратегию умеренно слабого юаня, главная задача которого — стимулирование экспорта.

Профессор предостерёг, что дальнейшее очень сильное укрепление рубля приведёт в конечном итоге к уменьшению экспорта и, соответственно, денег в бюджете.

"Соответственно, если рубль и дальше будет очень сильно укрепляться, то экспорт сократится, денег в бюджете будет меньше. Поэтому безудержное укрепление рубля — сомнительный критерий того, что это русская валюта. Нам нужна такая сбалансированная стратегия, которая позволит развивать импортозамещение и позволит наполнять бюджет. Именно это, как мне кажется, сейчас и пытается делать Центральный банк", — сказал Марголин.

Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в мире. В агентстве отметили, что это стало возможным благодаря контролю за движением капитала и переходу к оплате в рублях за поставки российского топлива в страны ЕС.