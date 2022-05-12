Bloomberg: российский рубль стал лучшей мировой валютой с начала года

Введённые Россией меры по контролю за движением капитала превратили рубль в лучшую мировую валюту этого года, пишет Bloomberg.

По данным агентства, национальная валюта РФ опередила в рейтинге бразильский реал. В статье сказано, что рубль укрепил свои позиции после того, как Россия обязала экспортёров продавать иностранную валюту и изменила механизм оплаты за экспорт газа в недружественные страны.

"С начала этого периода курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, это выше показателя в 9%, которого достиг бразильский реал. Рубль стал лидером среди 31-й основной валюты", — подчёркивается в материале.

При этом некоторые эксперты, на которых ссылается Bloomberg, не уверены в том, что биржевая стоимость рубля соответствует реальной.

Однако улучшение позиций национальной валюты РФ на фоне проведения спецоперации на Украине вызывает удивление, отмечает агентство.