Reuters: Рубль стал самой крепкой валютой мира

Запад продолжает проводить бездумную политику санкционных ограничений, сдобренную оголтелой русофобией. К чему приводит ненависть ко всему российскому и бездумность западных политиков, прекрасно говорит статистика.

Убийственная новость для "демократического" мира — по версии Reuters рубль стал самой крепкой валютой мира.

Итак, итогом короткой трёхдневной недели стал выход рубля на первое место в мировом рейтинге валют в этом году. В остальном изменений нет. Продолжается ревальвация.

С конца зимы текущего года на мировых и национальных биржах творился хаос. На российских биржах взлетела бивалютная корзина. Несколько недель доллар и евро уверенно держали позиции.

Но за последнее время российский рубль больше остальных мировых валют укрепился по отношению к доллару.

Ожидал ли этого весь "просветлённый" мир и оправдались ли ставки президента США Джозефа Байдена?