Запад продолжает проводить бездумную политику санкционных ограничений, сдобренную оголтелой русофобией. К чему приводит ненависть ко всему российскому и бездумность западных политиков, прекрасно говорит статистика.
Убийственная новость для "демократического" мира — по версии Reuters рубль стал самой крепкой валютой мира.
Итак, итогом короткой трёхдневной недели стал выход рубля на первое место в мировом рейтинге валют в этом году. В остальном изменений нет. Продолжается ревальвация.
С конца зимы текущего года на мировых и национальных биржах творился хаос. На российских биржах взлетела бивалютная корзина. Несколько недель доллар и евро уверенно держали позиции.
Но за последнее время российский рубль больше остальных мировых валют укрепился по отношению к доллару.
Ожидал ли этого весь "просветлённый" мир и оправдались ли ставки президента США Джозефа Байдена?
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Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.