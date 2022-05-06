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Автор Евгения Васильева

Эксперт Борисов: из-за параллельного импорта могут пострадать автомобилисты

Экономика

Председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал публикацию перечня товаров для параллельного импорта.

Эксперт Борисов: из-за параллельного импорта могут пострадать автомобилисты

"Параллельный импорт — это ввоз товаров без разрешения правообладателя. До сих пор товары, которые зарегистрированы международными брендами, на таможню мог ввозить только официальный представитель, получивший на это право от владельца бренда", — объяснил эксперт.

Вместе с этим он сказал, что теперь любой гражданин способен ввозить подобные продукты без разрешения правообладателя. Таким образом российские власти пытаются защитить внутренний рынок и сохранить разнообразие товаров, отметил специалист.

"Не прервутся цепочки поставок, которые раньше могли это сделать, так как владельцы брендов принимали решение о приостановке своей деятельности в России. Могут возникнуть и проблемы. Например, автомобильные бренды могут не распространять на ввезённый таким образом товар гарантированное обслуживание. Ещё, возможно, изменятся цены", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее власти РФ обнародовали список товаров для параллельного импорта. В этом перечне оказались свыше 50 категорий. Например, растения, фармацевтические продукты, косметика. Приказ Минпромторга можно посмотреть на официальном сайте правовой информации.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы россия автомобилисты
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